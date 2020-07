Covid-19 : nos voisins durcissent les règles

Des courses en solitaire et en 30 minutes chrono, c'est la nouvelle règle en vigueur en Belgique pour limiter la propagation du virus. Autre restriction, les Belges doivent limiter à cinq le nombre personnes qu'ils côtoient. Et ce par foyer. La Belgique n'est pas la seule à prendre de nouvelles mesures. Madrid vient aussi d'imposer le port du masque dans les rues. En tout, neuf de nos voisins durcissent le ton. En Allemagne, on recense plus de 500 nouveaux cas par jour. Dans les aéroports, les tests seront bientôt obligatoires pour les voyageurs revenant d'une zone à risque. Au Maroc, embouteillages monstres sur les routes après la fermeture de huit grandes villes, dont la capitale. Une décision qui a surpris tout le monde. Mais avec 40 millions d'habitants, le pays n'a pas la capacité pour accueillir un grand nombre de malades. Le gouvernement marocain maintient l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 août, sans communiquer sur sa date de fin.