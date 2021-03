Covid-19 : pharmaciens, infirmiers et sages-femmes sont-ils prêts à vacciner ?

Ils ont déjà les doses et ils pourront bientôt aussi les administrer. C'est le cas de la Pharmacie de l'Europe à Paris qui vient de terminer sa campagne de vaccination contre la grippe. Ses pharmaciens sont formés et prêts. Ils n'attendent plus que l'autorisation et la date à laquelle ils pourront commencer. D'ici deux semaines, ils pourront prescrire et injecter le vaccin AstreZeneca dans un premier temps, de quoi augmenter massivement les capacités de vaccination du pays. Selon Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), il y a 18 500 officines vaccinatrices dans l'Hexagone. Ils ont un local et du personnel formé. Cela veut dire qu'ils peuvent vacciner à peu près 400 000 personnes par jour ou deux millions de vaccins par semaine. Pour accélérer davantage, les infirmiers seront aussi mobilisés. Comme les infirmiers et les pharmaciens, les sages-femmes pourront également vacciner leurs patients dès le 17 mars. Cela fait deux semaines que Fatima et ses patients attendent cette décision.