Covid-19 : plan blanc et nouvelles restrictions en Occitanie, en PACA, et en Corse

À l'hôpital de la Timone à Marseille, les patients Covid occupent ce mercredi soir 60% des lits disponibles en réanimation. Les hospitalisations pour Covid ont bondi de 56% en une semaine en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec cet afflux massif de patients en pleine saison touristique, le service réanimation est saturé. Face à la dégradation de la situation, le plan blanc est déclenché dans tous les hôpitaux de PACA. Il permet notamment le report d'opérations non urgentes. Mais pas question pour l'instant de rappeler le personnel en congé. En Corse, des évacuations sanitaires vers le continent sont à l'étude pour soulager les hôpitaux. À Ajaccio, tous les lits de réanimation sont occupés par des patients de plus en plus jeunes. Pour freiner cette flambée de l'épidémie, de nouvelles restrictions ont été annoncées ce mercredi dans l'ensemble de l'île. Les bars et restaurants doivent désormais cesser leur activité à 1h du matin et les fêtes de village, kermesses et bals, sont interdites. Ce soir, le plan blanc est également déployé dans les hôpitaux de la région Occitanie. Tout le pourtour méditerranéen est désormais concerné cette mesure.