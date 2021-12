Covid-19 : plan blanc réactivé à l’hôpital de Mulhouse

Les mêmes gestes et à nouveau le même équipement comme il y a 21 mois au plus fort de la crise, au plus fort de la crise avec pour les soignants l'impression d'une histoire sans fin. Le service réanimation du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA). "Ce matin, on a refusé deux patients déjà. Il est seulement 11h. On a, par manque de place, des transferts vers les autres hôpitaux de la région pratiquement tous les jours", indique le Dr Khaldoun Kuteifan, chef de service à l'unité de réanimation médicale. Quinze lits sur les 20 disponibles sont désormais occupés par des patients Covid, souvent des malades jeunes majoritairement non vaccinés comme l'homme de 43 ans que nous avons visité. "Je ne bois pas, je ne fume pas, je fais beaucoup de sport. Je mange très équilibré... Mais franchement, ça m'a choqué", a-t-il confié. En dix jours, l'activité Covid a été multipliée par trois, obligeant l'hôpital à déclencher le plan blanc dès la semaine dernière. Ce dispositif est nécessaire pour déprogrammer des opérations, ouvrir de nouveaux lits. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Susselin