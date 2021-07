Covid-19 : plusieurs pays durcissent leurs conditions d’entrée

L'État a décidé de restreindre drastiquement l'entrée sur notre territoire. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront renforcés pour les voyageurs en provenance de pays à risque. Un simple test PCR négatif ne suffira plus. Les voyageurs non vaccinés seront contraints à l'isolement. Une décision qui risque de faire fuir les potentiels touristes, selon un hôtelier. "Il y a déjà beaucoup d'étrangers qui avaient prévu de ne pas voyager de par les conditions actuelles. Maintenant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous (...) Je pense que les touristes étrangers vont annuler leurs réservations pour les mois à venir", déclare Robin Torchut, directeur de l'hôtel "La Monnaie" à la Rochelle (Charente-Maritime). Ce mardi soir, 28 pays sont classés en zone rouge par le quai d’Orsay. Autant de destinations qui nécessitent des motifs impérieux pour s'y rendre et des conditions très strictes pour en revenir. Les vaccinés complets sont soumis à un isolement de sept jours, les autres à une quarantaine obligatoire de dix jours. Parmi ces pays figure la Tunisie, qui compte près de 100 morts quotidiens du Covid. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.