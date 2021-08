Covid-19 : pourquoi la pandémie se propage si vite dans les Antilles ?

Dans le CHU de Fort-de-France, des tentes sont installées directement sur le parking de l'hôpital. Symbole de la saturation des services de santé en Martinique. On y trie désormais les malades du Covid qui arrivent tous les jours. Cela parce que tout le monde ne peut pas être pris en charge dans de bonnes conditions. Autre illustration de cette situation dramatique, le taux d'incidence. Ce dernier a explosé ces derniers jours. Alors qu'il y a 232 cas de Covid en moyenne dans l'Hexagone, on en compte cinq fois plus en Martinique et huit fois plus en Guadeloupe. Des sommets jamais atteints depuis le début de la pandémie. Cette flambée des contaminations a une explication : la faible vaccination. En Martinique, 14,8% seulement de la population est totalement vaccinée contre 55,6% sur l'ensemble du territoire national. Il y a donc urgence et besoin de renfort. Ce mardi après-midi, 240 soignants ont quitté Paris pour rejoindre la Guadeloupe et la Martinique. Ils viennent des quatre coins de France. Des soignants, mais aussi 70 pompiers et membres de la sécurité civile. Tous partent pour deux semaines au minimum.