Covid-19 : pourquoi l'Allemagne se reconfine ?

La sirène des ambulances définit le son de la lutte contre le Covid. Et à Bautzen, dans le Saxe (Allemagne), elles ne quittent plus les rues. Elles sont envahies d'ambulances. La petite ville, de 40 000 personnes, est l'une des plus touchées du pays. L'unique hôpital est saturé. Il y a deux fois plus de malades par habitants que le reste de la région, et six fois plus que dans l'Hexagone. Au point qu'il est difficile de trouver une famille épargnée. Dans toute l'Allemagne, les contaminations se multiplient. Le nombre de malades en soin intensif n'a jamais été aussi élevé. Pour la première fois, la situation est pire en Allemagne et encore plus dramatique dans la Saxe, une région foyer du mouvement anti-masque. A l'échelle nationale, les Allemands reconnaissent surtout avoir sous-estimé la deuxième vague. Les autorités régionales ont enfin réagi. Lundi, la Saxe s'est reconfinée : fermeture des commerces non-essentiels, interdiction des réunions à plus de cinq adultes. Quand l'Allemagne regarde au sommet de la Saxe, elle voit son futur.