Covid-19 : pourquoi le port du masque n'est pas obligatoire partout en France ?

Sortir masqué ou non, à Antibes, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. L'accessoire est obligatoire en centre-ville, mais pas en bord de mer ou dans les parcs. Le maire de la ville compte sur la responsabilité individuelle. "Nous pensons que c'est l'endroit où il y a beaucoup de monde que les gens doivent être masqués. Lorsqu'ils sont dans des situations où ils sont pratiquement isolés, il n'y a aucune raison de les obliger à porter le masque", explique-t-il. Pour rappel, le port du masque est obligatoire depuis le 20 juillet dans tous les lieux fermés accueillant du public. Mais aussi depuis le 2 novembre pour tous les élèves dès l'âge de six ans et dans les transports en commun depuis le 11 mai dernier. Dans la rue, la mesure s'applique essentiellement dans les grandes villes, mais pas partout. La décision revient au préfet, en concertation avec les élus locaux. À Antibes, nous sommes pourtant dans le département de France métropolitaine qui compte le plus de cas positifs et les variants ne cessent de gagner du terrain. "Plus de la moitié des positifs sont des variants et on s'attend à ce que dans quelques semaines, le variant anglais ait complètement pris le dessus", alerte le Dr Olivier Bausset. Face à la montée en puissance de ces souches, faut-il rendre le port du masque obligatoire en extérieur ? "On ne peut pas pour l'instant affirmer que le risque d'acquérir un variant dans la rue est plus important que dans un autre endroit. On a vu qu'en milieu fermé, le risque était important. En milieu ouvert, on n'a jamais fait la démonstration. Aucune preuve que ce masque soit utile", répond le Pr Jean-Christophe Lucet. Pour ce spécialiste, rendre le masque obligatoire partout en extérieur s'apparente à une mesure de précaution pour inciter à mieux le porter et éviter de trop le manipuler.