Covid-19 : pourquoi l'épidémie flambe sur le littoral ?

Dans les Pyrénées-Orientales depuis hier soir, fermeture des bars et restaurants à 23 heures. Et sur la plage d'Argelès-sur-Mer cet après-midi, les messages de prévention sont clairs : "Nous vous demandons de respecter quelques gestes simples". Des gestes que les jeunes ont du mal à respecter, encore plus lors des soirées. Ce comportement se traduit dans les courbes. Le taux d'incidence flambe dans le département, 1 149 cas positifs sur sept jours pour 100 000 habitants la semaine dernière, pour la tranche d'âge des 20-29 ans. Du jamais vu, c'est quatre fois plus que le reste de la population. Pour l'épidémiologiste que nous avons rencontré, ce scénario n'est pas étonnant. "Très souvent, ils sont asymptomatiques. Donc ils ne se sentent pas infectés. Il est tout à fait normal qu'il y ait cette circulation qui s'accroît très très rapidement parce que c'est un virus extrêmement contagieux. Et on va le voir se répandre sur toutes les zones de vacances", déclare le Pr Yves Buisson, membre de l'Académie Nationale de Médecine. Cette hausse des contaminations s'observe dans de nombreux départements. 35 d'entre eux ont dépassé le seuil d'alerte, principalement de la Méditerranée à la façade atlantique, comme en Charente-Maritime où le taux d'incidence est de 145 cas pour 100 000 habitants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.