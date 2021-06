Covid-19 : pourquoi les chiffres repartent-ils à la hausse dans certaines régions ?

Le taux d'incidence a augmenté de 35% dans les Pyrénées-Atlantiques depuis la semaine dernière. Il dépasse désormais la moyenne nationale. Le laboratoire “Ax Bio Océan” du Pays basque n'avait pas connu une telle affluence depuis le début de l'année. Dans ce lieu, le nombre de tests positifs au coronavirus a doublé en deux semaines. Une progression due à la faible immunité des moins de 50 ans dans ce département, mais aussi un certain relâchement. À Biarritz, le masque est obligatoire en centre-ville. Pourtant, nous avons croisé de nombreux visages découverts cet après-midi. Un laisser-aller qui inquiète. Les autorités sanitaires se veulent néanmoins rassurantes. Cinq personnes sont en réanimation dans le département. D'après le docteur Jean-Miguel Dravasa, médecin généraliste à Bassussarry, les formes graves sont de plus en plus rares. La vaccination pourrait contribuer à freiner cette progression. Près de la moitié de la population a déjà reçu une première dose dans les Pyrénées-Atlantiques.