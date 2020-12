Covid-19 : premières vaccinations fin décembre

Tous les regards sont tournés vers l'Agence européenne du médicament. Elle rendra son avis sur le vaccin Pfizer, lundi 21 décembre. Dans les trois jours suivants, la Commission européenne donnera son feu vert à sa mise sur le marché. Pendant ce temps dans l'Hexagone, la Haute Autorité de santé (HAS) et le comité d'éthique seront consultés. Alors la vaccination sera lancée la semaine du 28 décembre dans les maisons de retraite. Le dispositif va monter en puissance en janvier et février 2021. Un million de résidents et de soignants seront vaccinés dans les Ehpad. Dans cette maison de retraite, on s'y prépare déjà. "On commence à recueillir les déclarations d'intention (..) Les opinions sont un peu partagées" a expliqué Yann Reboulleau, directeur du groupe d'Ehpad Philogeris". Fin février, début mars jusqu'au printemps, quatorze millions de se faire vacciner. Les plus de 75 ans à domicile, les personnes vulnérables et les soignants. Dans cette phase, le rôle des médecins sera primordial. Il y aura d'ailleurs une préconsultation à la vaccination. Reste aussi la problématique du vaccin, qui doit être acheminée à -70%. Pou vacciner la population générale, il faudra attendre l'été, en fonction de l'arrivée d'uatres vaccins.