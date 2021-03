Covid-19 : prolongation du confinement de Dunkerque pour trois week-ends de plus

Ce mardi, les habitants de Dunkerque et de son agglomération ont appris la nouvelle. Le confinement appliqué pendant le week-end est prolongé. Entré en vigueur le 27 février, il est étendu trois week-ends de plus jusqu'à fin mars. Pour beaucoup, cette décision est un peu le coup de grâce. En plus des habitants, les commerçants rencontrés par nos journalistes se disent abasourdis. C'est notamment le cas d'Éric Glucksmann, le gérant de la boutique de prêt-à-porter Next à Dunkerque. Comme Sébastien Le Roux, gérant et opticien chez Alain Afflelou, les commerces autorisés à ouvrir sont également très inquiets. Il était ouvert ces deux derniers week-ends, mais il a vu la fréquentation s'effondrer. Cette prolongation est une décision qu'il fallait prendre selon le préfet du Nord afin de continuer à faire baisser significativement le taux d'incidence toujours très élevé, avec 785 cas pour 100 000 habitants. D'ailleurs, à l'hôpital de Dunkerque, tous les lits de réanimation sont occupés.