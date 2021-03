Covid-19 : que sait-on des contaminations en plein air ?

Tour de vis supplémentaire dans la Baie de Somme pour lutter contre l'épidémie. Depuis ce week-end, le masque est obligatoire jusque sur les plages. Une mesure qui n'a "aucun sens" pour les personnes interrogées par TF1. "Ça ne devrait pas être obligatoire. Chacun à ses distances, on est à l'air libre". En plein air, à bonne distance les uns des autres, risque-t-on réellement d'être contaminé ? "Pour qu'une personne soit infectée, elle a besoin d'avoir une personne infectieuse qui lui transmet le virus. Si elle est toute seule, elle ne risque rien. En revanche, dès que vous êtes en extérieur et si vous croisez quelqu'un, vous avez un risque de transmission", répond le Pr Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste en modélisation des épidémies. Lorsque l'on croise quelqu'un, on échange malgré nous des gouttelettes de salive, ne serait-ce qu'en respirant ou en parlant. Donc, on risque de se contaminer. Mais à quelle distance exactement ? À partir de quelle densité de population ? Aucune étude scientifique sur la contamination en plein air n'apporte clairement de réponses. Cet infectiologue appelle donc à la prudence. "En extérieur, on va être face à face, on va émettre des postillons et on est à risque de se contaminer", explique le Dr Benjamin Davido Le risque de transmission est certes moindre à l'extérieur. Mais en présence du variant britannique, plus contagieux, la règle du masque obligatoire dans la rue semble la plus simple.