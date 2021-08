Covid-19 : que sait-on sur la contamination des moins de 12 ans ?

À dix jours de la rentrée des classes, les enfants seront-ils plus touchés par le Covid ? Que sait-on sur la contamination des enfants ? Cet été, les contaminations des enfants de moins de dix ans ont augmenté, passant de 167, début juillet, à 1 478 jeudi dernier. Cette hausse s’explique par un variant plus contagieux et une vaccination inaccessible au moins de 12 ans. Une tendance qui devrait se confirmer avec le retour en classe. Mais que sait-on de la dangerosité du variant Delta ? La plupart des enfants sont asymptomatiques. Actuellement, on compte 56 hospitalisations parmi les 7,7 millions d’enfants de moins de dix ans, 7 en soins critiques. Les cas graves sont rares, s’ils existent. Que sait-on des moyens de prévention ? Les épidémiologistes soulignent l’importance du maintien des gestes barrières, et l'aménagement des écoles, sans oublier les tests pour les élèves, indispensables pour isoler les cas positifs et éviter la fermeture des classes. Le gouvernement envisage de poursuivre les tests salivaires dans le primaire, avec un objectif de 600 000 par semaine.