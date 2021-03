Covid-19 : que sait-on sur les contaminations en extérieur ?

Peut-on s'affranchir des gestes barrières si on est en plein air ? En règle générale, les risques de contamination sont nettement moins élevés à l'extérieur. "Les contaminations à l'extérieur, ça représentent 10% des cas rapportés", affirme Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). "On voit bien cet été, il n'y a pas eu de rebond épidémique. L'épidémie a été relativement bien contrôlée. Elle est repartie d'un seul tenant. La saison automne hivernale étant propice à une vie à l'intérieur", poursuit-il. Mais ces carnavaliers ce week-end à Marseille ou à Annecy cumulent les risques. Agglutinés, ils reproduisent les conditions d'un espace confiné. "Quand on regarde ces images, on dirait la combinaison parfaite de tous les facteurs qui vont favoriser la transmission. La foule, donc la densité de personne, le fait que les gens sont les uns sur les autres, qui ne portent pas de masque, qui crient, qui chantent. Et Donc, vraiment, ce sont les conditions très favorables pour la transmission du virus", explique Pr Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (Paris) Pas de cluster pourtant après la fête de la musique en juin 2020, sans masque, ou après la rave party illégale en Bretagne qui avait fait polémique à 2 500 personnes dans un immense hangar ouvert. Ces foyers de contaminations sont en réalités difficiles à identifier. Les participants ne se connaissent pas et ils déclarent rarement leur présence.