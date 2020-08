Covid-19 : quel suivi pour les personnes testées positives dans les aéroports ?

États-Unis, Afrique du Sud, Algérie, Émirats arabes unis, ... La France a établi une liste de seize pays à risque. Dans les aéroports, les passagers en provenance de ces zones rouges doivent se soumettre à un test. Que se passe-t-il quand les voyageurs sont contaminés ? Les mesures sont-elles efficaces ? Existe-t-il des dispositifs plus performants ? Une de nos équipes a suivi des contrôles à Roissy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.