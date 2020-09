Covid-19 : quelles conséquences pour les activités sportives ?

Les salles de sport de onze métropoles en zone d'alerte renforcée devront cesser leur activité pendant au moins quinze jours. Toutefois, il est toujours possible de pratiquer du sport de plein air. Selon nos informations, les structures accueillant des enfants, en club ou l'école, devraient rester ouvertes car les plus jeunes sont jugées moins contaminants. Pour les adultes en revanche, il sera bien interdit d'accéder au gymnase. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.