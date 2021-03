Covid-19 : quelles nouvelles mesures dans les 23 départements à risque ?

L'Aisne, l'Aube et les Hautes-Alpes sont désormais, eux aussi, sous surveillance renforcée. Première conséquence de cette décision, le port du masque est maintenant obligatoire dans toutes les zones urbaines, comme à Troyes. La mesure s'applique également dans les départements de l'Île-de-France, comme dans le parc de la ville d'Étampes (Essonne). Plus difficile à accepter, l'accès de certains lieux très fréquentés par le public devrait être réglementé. Ainsi, ce parc public pourrait être concerné. Autre mesure, plusieurs communes ont déjà fermé leur accès aux quais. C'est au préfet et aux élus de prendre la décision. À Lyon, le verdict tombera dans les prochains jours. D'autres restrictions très localisées ont déjà été prises par les préfectures comme l'interdiction de boire de l'alcool dans les lieux publics. À Metz, c'est déjà le cas depuis le mercredi 3 mars. À Nice, malgré une amélioration de la situation sanitaire, un confinement strict le week-end a été reconduit à partir du vendredi 5 mars. Pour freiner l'épidémie, la ville organise une vaste campagne de vaccination. Douze mille personnes devraient être concernées.