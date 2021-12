Covid-19 : quelles précautions pour les fêtes ?

Mesurer la distance entre chaque convive, inscrire leur nom sur les verres... L'an passé, certaines familles prenaient des mesures radicales contre le Covid. Qu'en sera-t-il ce Noël ? Pour protéger leurs grands-parents, certains sont prêts à aller encore plus loin. Les précautions ne doivent pas être prises que pour le réveillon de Noël en famille. Ce soir, le Premier ministre appelle à être prudent dès maintenant en évitant les rassemblements. Des préconisations justifiées. Même les plus raisonnables admettent qu'il sera difficile de résister aux effusions du nouvel an. En attendant, l'assurance-maladie rappelle qu'il est recommandé de ne pas se réunir à plus de six et de n'entourer que de proches. TF1 | Reportage C. Casanova - B. Pozeul