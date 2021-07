Covid-19 : qui sont les 40 millions de primo-vaccinés ?

Au sujet des régions où les primo-vaccinés vivent, il existe de fortes disparités d'un territoire à l'autre. Dans certaines communes, le taux de vaccination est plus élevé que la moyenne nationale. À l'inverse, dans d'autres, les habitants sont moins nombreux à être vaccinés. Même dans les régions les plus touchées par l'épidémie, le taux de vaccination n'est pas plus élevé. Comme le constate Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, “le niveau de vaccination ne dépend ni de la mortalité par covid ni de l’atteinte de la maladie dans les populations”. Ce géographe observe aussi des différences importantes entre grandes villes et périphéries. Mais également entre quartiers plus ou moins favorisés. En région parisienne par exemple, les habitants de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, pourtant très touchés par l'épidémie, sont nettement moins nombreux à être vaccinés. Un diagnostic partagé par une infirmière de l'Essonne, installée dans un quartier prioritaire d’Athis-Mons. Elle observe que beaucoup de ses patients ne sont pas encore vaccinés.