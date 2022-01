Covid-19 : restrictions efficaces face au variant Omicron ?

Le nombre de cas du variant Omicron double tous les deux à trois jours, contre dix à douze pour Delta. Avec du télétravail, des jauges ou des mesures encore plus sévères, il est illusoire d'empêcher la circulation d'un virus si contagieux selon la Dr Alice Desbiolles. De l'avis de cette médecin de santé publique et épidémiologiste, se concentrer uniquement sur la réduction de la circulation virale serait une perte d'énergie et de moyens. Pour elle, la priorité est de protéger les personnes à risque comme les plus âgés. Le variant Omicron semble moins problématique. D'abord parce que trois doses de vaccins sont efficaces contre les formes sévères. Les cas graves seraient aussi moins fréquents avec ce variant. C'est ce qu'affirment de premières études. Mais avec plus de 200 000 cas par jour, forcément, le nombre d'hospitalisations va augmenter. Pour l'heure, il accueille moins de cas Covid en soins critiques que lors des trois premières vagues, mais après deux ans de crise, les soignants sont fatigués et la crainte se porte surtout sur les admissions hors réanimation. Elles ont augmenté de 80% en un mois et provoquent déjà des déprogrammations. Face au manque de bras, des soignants contaminés pourront désormais travailler s'ils n'ont pas ou peu de symptômes. T F1 | Reportage M. Verron, J. Devambez.