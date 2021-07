Covid-19 : retour du couvre-feu et de l'état d'urgence à La Réunion et en Martinique

Les restrictions sanitaires viennent à peine d'être levées à La Réunion et le département sera à nouveau sous couvre-feu dès le mardi 13 juillet 2021. C'est une douche froide pour les touristes et les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Alexandra Jardin, restauratrice à Saint-Denis (La Réunion), parle de "coup de massue". Elle a reconnu que la décision sera "compliquée à accepter". La saison touristique est en péril, mais c'est aussi le retour des soirées à la maison alors qu'on attendait les vacances pour retrouver les amis et revenir en métropole. C'est notamment le cas pour Corinne Insante, habitante de Le Port (La Réunion). Cette dernière explique à nos journalistes qu'elle a dû reporter son départ pour la quatrième fois. Les annonces faites par le président de la République sont aussi une mauvaise nouvelle pour les Martiniquais. Même si beaucoup s'y attendaient, vendredi dernier, le préfet avait de nouveau interdit les rassemblements de plus de dix personnes dans la rue. À quelle heure le couvre-feu va débuter, la décision n'est pas encore prise, mais le sera très vite.