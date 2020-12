Covid-19 : ruée sur les tests avant d'aller réveillonner

Difficile d'aller réveillonner en famille sans avoir l'esprit tranquille, sans connaitre sa situation virale. Toute la journée, cette tente de prélèvement en plein coeur de Bordeaux n'a pas désempli. "C'est à la chaine, on n'arrête pas. Pour les fêtes, tout le monde veut se faire tester, soit pour protéger les proches ou bien aussi pour les voyages", souligne un responsable de prélèvement. Ces personnes veulent être rassurées de leur situation virale avant les fêtes pour pouvoir protéger leurs familles. On n'a enregistré qu'un seul cas positif aujourd'hui dans ce centre, sur une centaine de tests effectués. Se tester au plus près de la rencontre avec la famille ou avant le départ en vacances. C'est qu'on a remarqué dans cette pharmacie des Hauts-de-Seine. Il a fallu doubler les effectifs depuis lundi. "Il y a deux salles, deux préleveurs, trois personnes qui ne s'occupent que de l'administratif. En temps normal, nous avons une centaine de pièces par jour. Là, on peut multiplier par quatre ou par cinq ce chiffre. Évidemment, on répète à tout le monde que ce n'est pas un totem d'immunité", explique Clement Bourbigot, pharmacien - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Et beaucoup l'ont bien compris. Le test n'est pas fiable à 100%. Il faudra se résigner à se passer d'embrassades pour ce Noel si particulier.