Covid-19 : se faire tester est-il devenu une mission impossible ?

Officiellement, notre pays est capable de réaliser 700 000 par semaine. Sauf que dans les faits, il en effectue deux fois moins. Pourtant, la demande est forte. Les laboratoires sont même submergés. Alors, se faire tester du Covid-19 est-il devenu mission impossible ? Nos journalistes ont tenté l'expérience et ont voulu décrocher un rendez-vous.