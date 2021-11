Covid-19 : situation de plus en plus tendue dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône ?

À Marseille, trois nouveaux patients Covid ont été accueillis en seulement 24 heures en réanimation à l'hôpital de la Timone. Cela faisait plusieurs semaines que cela ne s'était pas produit. Selon le Pr Lionel Velly, le chef du service de réanimation à l'hôpital de la Timone (AP-HM) de Marseille, l'établissement a été obligé de convertir de nouveau la moitié de la réanimation en unité Covid. La moyenne d'âge des patients est de 55 ans, mais ils peuvent aussi être beaucoup plus jeunes. Dans les réanimations des Bouches-du-Rhône, un quart des malades à moins de 47 ans. Dans le service réanimation de l'hôpital de la Timone, deux tiers des malades ne sont pas vaccinés et parmi les autres, certains ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de six mois. Comme l'explique Aurélie Moussion, cadre de santé, réanimation à l'hôpital de la Timone, il n'y a pas eu de recrutement ni de volontaires alors que beaucoup de personnes partent. Fatalement, l'établissement va arriver en négatif de personnel. Ainsi, il faudra résoudre l'équation entre ouvrir des lits et avoir de moins en moins de personnel. T F1 | Reportage L. Huré, N. Carme.