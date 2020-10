Covid-19 : situation tendue dans les services de réanimation marseillais

À Marseille, des signes d'espoir apparaissent lorsqu'on examine les courbes de contamination. Bien sûr, cela demande à être confirmé, car dans les hôpitaux de la ville, la situation reste très tendue. Des interventions chirurgicales sans lien avec le Covid-19 ont dû être déprogrammées pour libérer des lits et surtout du personnel. Seize soignants de la réserve sanitaire sont arrivés lundi dernier en renfort dans les hôpitaux publics de la cité phocéenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.