Covid-19 : taxis, enseignants, serveurs... ils peuvent se faire vacciner

Il voulait recevoir sa première dose le plus vite possible. Après des mois d’attente, Alessandro a enfin pu obtenir un rendez-vous. À 45 ans, ce professeur de musique est, depuis ce lundi, éligible à la vaccination. Les cours à distance, très peu pour lui, il se réjouit de pouvoir retrouver ses élèves sereinement. "Ça me soulage un peu dans l’esprit parce qu’effectivement, on était en contact avec les enfants”. Comme lui, sept millions de Français, qui exercent des professions prioritaires, peuvent désormais se faire vacciner, sans limite d’âge. Dans ce centre de région parisienne, tous les rendez-vous ont été pris. Marie-Pierre Avril, directrice des affaires sanitaires et sociales dans la ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), précise : “Ces professionnels avaient vraiment envie de bénéficier de cette vaccination et de pouvoir se protéger pour continuer à exercer leur métier”. Des professionnels en première ligne ou en contact du public, comme Simon, 27 ans, commerçant. Il se sent particulièrement exposé au virus alors il n’a pas attendu, son rendez-vous est déjà pris pour la semaine prochaine. Même soulagement pour Sarah, cette chauffeur de taxi conduit une dizaine de clients par jour. Même masquée, elle ne se sent pas toujours en sécurité. Le vaccin lui offrira une protection supplémentaire. Il ne reste plus qu’à trouver un créneau de vaccination. De plus en plus de rendez-vous seront disponibles dans les prochaines semaines. D’ici fin juin, 32 millions de doses doivent être livrées à notre pays.