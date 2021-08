Covid-19 : un centre de vaccination vandalisé près de Toulouse

Le frigo est désormais totalement vide. Des 3 500 doses de vaccins prévus pour la semaine, plus une seule n'est utilisable. Jetés hors du frigo, ces flacons sont tous périmés. “Quand les vigiles sont arrivés ce matin vers 7h, ils sont entrés et ils ont trouvé tous les flacons par terre”, raconte le premier adjoint au maire Jean-Pierre Godfroy. Le centre de vaccination de Saint-Orens-de-Gameville près de Toulouse a été vandalisé pendant la nuit. Les portes ont été forcées, les ordinateurs brisés et les seringues jetés au sol. “Je veux bien qu'on soit en désaccord, moi je crois qu'il y a des limites à ne pas franchir. Là, on met en péril la vie d'un certain nombre de gens qui voulaient se faire vacciner et qui ne peuvent pas”. La mairie a déposé plainte et une enquête a été ouverte. Mais pour l'instant, l'identité des malfaiteurs reste inconnue. Depuis mi-juillet, une vingtaine de centres de vaccination et de dépistage ont été vandalisés partout en France, avec parfois des tags, des incendies volontaires, mais jamais de tels dégâts. Pour les personnes qui devaient se faire vacciner ce mardi, c'est l'incompréhension : “Je trouve ça inadmissible”. “On avait fait exprès de revenir de vacances en ayant calé le rendez-vous pour que ça passe par rapport au pass sanitaire et ben là, on se retrouve bien bien embêté”. Toute la journée, les employés municipaux ont remis le centre en état. Les rendez-vous pourront reprendre dès mercredi. “L’ARS que nous avons contacté ce matin en urgence va bien évidemment nous renvoyer des doses demain. La quantité pour l'instant, on ne l'a pas, mais de quoi tenir plusieurs jours”, annonce Cécile Henry, assistante du directeur général des services de la ville. Face à la menace, un vigile surveillera le centre 24H sur 24 dès ce mardi soir.