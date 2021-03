Covid-19 : un reconfinement pour les trois prochains week-ends dans le Pas-de-Calais ?

Avec 406 contaminations pour 100 000 habitants, le taux d'incidence dans le Pas-de-Calais est l'un des plus élevés en France. En plus, 96% des lits de réanimation sont déjà occupés. Face à cette progression du virus, le préfet du Pas-de-Calais a demandé mardi un confinement de son département pendant trois week-ends d'affilée. À Arras ce mercredi après-midi, l'inquiétude se lit sur les visages, sous les masques. "On a déjà pris des mesures depuis quelque temps, et ça ne change rien", regrette un homme. "Confiner totalement, c'est peut-être la meilleure solution (...)", propose un autre habitant de la ville. Pour ce coiffeur de centre-veille, après le couvre-feu, un confinement le week-end ferait chuter un peu plus encore son chiffre d'affaires. "Il faut que ce soit sur un temps limité. On ne peut pas subir plus que ce qu'on a déjà subi", Nicolas Fievet, gérant du salon Jean-Jac Coiffure à Arras (Pas-de-Calais). À Desvres près de Boulogne-sur-Mer, un centre de dépistage a été ouvert en urgence ce matin. Dans le centre-ville, le port du masque n'est pas obligatoire. Certains évoquent une situation sanitaire catastrophique. Au centre hospitalier de Saint-Omer, les onze chambres au service de réanimation sont occupées en majeure partie par les malades du Covid. Et on voit des patients de plus en plus jeunes. À Calais, la ville la plus peuplée du département, Natacha Bouchart, maire LR de Calais, accepte un confinement le week-end. Mais elle réclame des vaccins. "Nous sommes les oubliés des vaccins. Nous avons deux mois de retard sur ces vaccinations", précise-t-elle. Le sort du Pas-de-Calais sera connu jeudi lors de la conférence de presse du gouvernement.