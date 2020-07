Covid-19 : une deuxième vague est-elle vraiment inévitable ?

Actuellement, certains pays font face propagation massive du Covid-19. Alors, sommes-nous à l'abri d'une seconde vague ? Des spécialistes estiment qu'il y a déjà des signaux préoccupants. Pour d'autres, c'est plutôt à l'automne qu'il faudra s'inquiéter. Qu'en est-il réellement et serions-nous prêts à l'affronter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.