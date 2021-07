Covid-19 : une quatrième vague fin juillet, vraiment ?

À la plage, dans la rue ou en terrasse, les Français ont vite retrouvé leurs vieilles habitudes. Pourtant, l'épidémie n'est pas encore derrière nous. Depuis cinq jours, les chiffres des contaminations sont à nouveau en augmentation, avec 2 314 cas recensés hier. Même constat si l'on observe la courbe du taux d'incidence : 21 cas pour 100 000 habitants. Malgré leur hausse, ces chiffres sont encore loin du seuil d'alerte. Alors pourquoi le ministre de la Santé évoque-t-il une quatrième vague à la fin du mois de juillet ? "Je pense qu'il veut dire qu'il pourrait y avoir une remontée des contaminations assez rapidement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y aura un affolement généralisé et que les hôpitaux seront sous tension", répond le Dr Martin Blanchier, médecin épidémiologiste, spécialiste de la santé publique. Si nouvelle vague a lieu, il est difficile de prévoir sa date, mais ce qui inquiète le gouvernement, c'est le scénario britannique. En quelques semaines, le nombre de cas a explosé à cause du variant Delta. Pour autant, les hôpitaux britanniques ne sont pas saturés. Alors à quoi ressemblerait cette quatrième vague ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.