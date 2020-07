Covid-19 : une situation préoccupante dans le Nord

Dans le contexte particulier de la reprise de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles mesures sanitaires pourraient être prises, notamment dans le Nord. Les foyers épidémiques se sont multipliés dans le département ces dernières semaines. À la mi-juillet, c'est dans la région qu'on comptait le plus grand nombre de clusters dans le pays. Alors, comment expliquer cette hausse du nombre de cas ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.