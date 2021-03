Covid-19 : vers un assouplissement des restrictions dans les Ehpad

Depuis quelques jours, c'est le grand retour des activités tous ensemble dans la Résidence de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Une chose impensable il y a quelques semaines. Comme partout dans l'Hexagone, plus de 80% des résidents ont été vaccinés. La direction a décidé d'assouplir les règles sanitaires. Visites dans les chambres, sorties autorisées, ... Un soulagement pour tout le monde. Florence Rio, la responsable de la vie sociale du centre, trouve que les pensionnaires sont heureux. Mercredi 3 mars, le Conseil d'État a ouvert la voie à un allègement des restrictions dans les Ehpad. Une urgence pour les professionnels alors que la vaccination porte ses fruits. Mais en l'absence de directives officielles, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Dans cette résidence à Strasbourg, la vaccination n'a rien changé. La règle est toujours celle des recommandations nationales : trente minutes maximum, séparés par une table. "Les familles et les résidents sont en attente d'autres mesures. J'attends qu'on nous donne des instructions claires", nous confie le directeur de "La Maison verte" Rodolphe Schmitt. Le gouvernement devrait attendre quelques semaines avant d'alléger les restrictions, en cause notamment, la faible immunité des soignants. Ce jeudi soir, le Premier ministre les a appelés solennellement à se faire vacciner. Seuls 40% l'ont déjà fait.