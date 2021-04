Covid-19 : vers un déconfinement territorialisé ?

Seront-ils les premiers à être déconfinés ? Le Finistère est l'un des départements les moins touchés par l'épidémie, alors ses habitants espèrent un allègement rapide des mesures. "Notre département est suffisamment vaste et avec énormément de nature pour que l'on puisse être déconfiné", disent-ils. Ici, le taux d'incidence est le plus faible de tout le pays. Un déconfinement par territoire, c'est le scénario sur lequel planche le ministre de la Santé. Avec seulement 199 cas positifs pour 100 000 habitants, la Bretagne pourrait être l'une des premières régions à en bénéficier. Tout comme la Nouvelle-Aquitaine ou la Corse. Mais le taux d'incidence ne sera pas le seul critère scruté par le gouvernement, qui surveille aussi la circulation du virus. L'épidémie ralentit dans les régions en vert sur la carte dans la vidéo ci-dessus, dont certaines sont confinées depuis un mois. À l'inverse, elle accélère dans celles en rouge. "En terme de dynamique épidémique, la situation est plutôt homogène. On est soit sur un plateau, soit sur un début de baisse des indicateurs épidémiologiques", observe Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Autre critère déterminant pour établir une stratégie de déconfinement : la saturation des hôpitaux. Les chiffres sont contrastés d'une zone à l'autre. La ville de Nice était particulièrement touchée. Aujourd'hui, la situation semble enfin s'améliorer. "On était à un pic qui a été très très dur pendant plus d'un mois, puis là, on commence à respirer", constate le Pr Carole Ichai, cheffe de pôle réanimations urgences au CHU de Nice. "Mais on reste quand même extrêmement vigilant", ajoute-t-elle. L'option d'un déconfinement par territoire sera discuté ce mercredi 21 avril lors du Conseil de défense sanitaire à l'Elysée.