Covid-19 : vers un isolement plus long et plus strict des cas positifs

Des contrôles à domicile pour vérifier le respect des dix jours d'isolement. Ils concernent aujourd'hui les voyageurs de retour des 28 pays où l'épidémie se propage rapidement qu'ils soient testés positif ou pas. En cas de non-respect, un procès-verbal est dressé avec une amende de 1 000 euros. Cela peut aller jusqu'à 1 500 euros en fonction des majorations. Ces contrôles des forces de l'ordre pourraient bientôt s'appliquer à toutes les personnes diagnostiquées positives au Covid-19. C'est en tout cas ce que souhaiterait le gouvernement pour limiter la propagation des variants dans le pays. Pour l'instant, c'est la sécurité sociale qui vous appelle pendant votre isolement, mais simplement pour un suivi. Selon certains professionnels de la santé, ce n'est pas assez contraignant. Pour le Pr Bruno Mergabane, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière "rien ne sert de se dépister si l'on ne s'isole pas à la fin, car on peut transmettre le virus à ses proches". Une autorisation de sortie devrait être accordée de 10h à midi. La suite dans le reportage ci-dessus.