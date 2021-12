Covid-19 : vers une vaccination fin décembre des enfants de 5 à 11 ans

La vaccination des enfants à partir de 5 ans devrait être autorisée dans deux semaines. Mais êtes-vous partant ? "Hors de question, j'attends un peu d'en savoir plus", répond une mère de famille dans le reportage en tête de cet article. "C'est un bon choix pour elle parce qu'on va protéger les autres avec ça", dit en revanche un papa devant sa petite fille. Les 5,8 millions entre 5 et 11 ans pourront se faire vacciner dès le 20 décembre en centre de vaccination et dès le 27 décembre chez le médecin ou à la pharmacie. Tout cela sous réserve qu'un avis favorable de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique soit rendu d'ici là. "Il manque encore des données de tolérance via des pharmacovigilances sur un nombre important d'enfants vaccinés pour pouvoir évaluer correctement le rapport bénéfice - risque", prévient Pr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne). Cette décision répond à une particularité de la cinquième vague. Le taux d'incidence des enfants entre 6 et 10 ans est deux fois plus élevé que celui des adultes. Dans 33 départements, plus de mille enfants sont contaminés pour 100 0000 habitants aujourd'hui. L'intérêt est donc de protéger les enfants, mais également leur entourage. Des livraisons de doses pédiatriques trois fois moins dosées que les adultes ont été annoncées. 1,9 million en décembre et 1 million en janvier pour vacciner en priorité dès le 15 décembre 350 000 enfants fragiles atteints d'obésité ou de diabète par exemple. Pas question en revanche, pour le moment, de pass sanitaire pour les 5-11 ans. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Devambez, A. Janon