Covid en Martinique : un nouveau confinement de trois semaines

Le confinement revient en Martinique où des mesures strictes sont prises pour faire face à la forte propagation du coronavirus. Le taux d'incidence dépasse les 1 000 sur l'île, soit cinq fois la moyenne nationale. C'est un coup dur sur les plages martiniquaises. À partir de ce week-end, il sera interdit de se reposer sur sa serviette et de se déplacer à plus de 10 km de chez soi. Pour certains, cette décision du préfet sonne comme la fin des vacances. "On est déçu. On est quand même venu ici pour profiter des plages. Mais après, ça se comprend vu la situation en ce moment", regrette une vacancière. À partir de vendredi, c'est également le retour du couvre-feu à 19h sur l'île. "Suite aux annonces, nous sommes venus pour pouvoir profiter une dernière fois", évoque une Martiniquaise. Les restaurants vont devoir fermer. Seule la vente à emporter sera autorisée. Cette situation est difficile à accepter pour Jean-Daniel Bredas, responsable du restaurant "Oasis Grill", Fort-de-France (Martinique), quand dans le même temps, les lieux culturels restent ouverts. En Martinique, les contaminations ont explosé. Seule 16% de la population a reçu les deux doses de vaccin contre plus de 50% dans le reste de l'Hexagone. Beaucoup refusent de se faire vacciner comme cette patiente qui arrive aux urgences. Non vaccinée, elle a été contaminée par son entourage qui l'est également. Au CHU, le taux d'occupation est passé de près de 52% à plus de 80 en une semaine. Le service de réanimation doit déjà faire des choix entre les patients. Les nouvelles mesures resteront en vigueur au moins trois semaines.