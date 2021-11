Covid : faut-il vacciner les enfants en France ?

Ils sont parmi les tout premiers enfants au monde vaccinés contre le Covid-19. Aux États-Unis, ce mercredi 3 novembre, la campagne d'injection pour les 5 à 11 ans a débuté le matin. Des images qui font débat chez les parents français. Dans tous les cas, vacciner les enfants ne sera pas pour tout de suite en France. Il faudra attendre l'avis de l'Agence européenne des médicaments au plus tôt en décembre. Pour obtenir cette autorisation, Pfizer assure que son vaccin à dose réduite serait efficace à 90% contre les formes graves chez les plus jeunes. Mais celles-ci sont très rares. Dans l'Hexagone, 10 enfants de moins de 10 ans sont décédés du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Aux États-Unis, la situation est très différente. Les enfants à risque sont plus nombreux, notamment à cause de l'obésité. Pour le Dr Isabelle Hau Rainsard, pédiatre au centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-Marne), il n'y a pas d'urgence à vacciner les enfants en France. Selon elle, c'est surtout en vaccinant les adultes autour de ces enfants qu'on peut éviter la propagation de l'épidémie. La suite dans la vidéo ci-dessus.