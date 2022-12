Covid : la Chine débordée par l'explosion des cas

Vu des images d'hôpitaux chinois qui nous parviennent des réseaux sociaux, on constate une file d'attente devant le service d'urgence Tianjin (Chine) au sud de Pékin. À l'intérieur du service d'urgence, il y a des brancards partout même dans la salle d'attente. Il y a des malades jusque dans les couloirs et d'autres par terres même et tous ces gens ne verront pas de docteurs le jour même d'après un reporteur. Les autorités font état de seulement sept morts depuis le début de décembre, pourtant sur la première chaîne d'information chinoise, un médecin décrit une situation critique dans son service. Il affirme avoir des centaines de patients par jour en général aux urgences, et 400 en ce moment. Pour attirer l'attention, des gens se filment sur les réseaux sociaux. Depuis la fin de la restriction anti-COVID, il y a deux semaines, beaucoup de Chinois ont le sentiment d'être livrées à eux-mêmes. Ils font tous des stocks de médicaments, ce qui engendre dans les pharmacies une pénurie de paracétamol et d'ibuprofène, les rayons sont totalement vide. Devant le crématorium de Pékin, une trentaine de corbillards est alignés. À Tianjin, ils sont des dizaines à patienter urne à la main, ils sont obligés de prendre un ticket d'attente pour entrer au crématorium. TF1 | Reportage J. De Francqueville, M. Zambrano