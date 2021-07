Covid : retour du masque obligatoire et des restrictions en Gironde

À compter du mercredi 28 juillet, les visages des vacanciers à Arcachon devront tous être masqués. L'ensemble de la ville est concerné, à l'exception de la plage est des parcs. Certaines disent ne plus savoir où nous en sommes dans les règles et les restrictions sanitaires, mais la plupart des touristes semblent convaincus de leur utilité. Le retour du port du masque obligatoire a été décidé pour freiner l'explosion de cas de Covid en Gironde. Ces dernières 24 heures, 5 316 ont été enregistrés. Le taux d'incidence du département fait partie des plus élevées de France. La reprise épidémique est également constatée dans les pharmacies par nos journalistes. Ainsi, une dizaine de communes sont concernées par l'arrêté préfectoral, des stations balnéaires, mais aussi Bordeaux où certains appliquent la règle avec un jour d'avance. Les habitants croisés par nos journalistes l'assurent. Ils porteront le masque demain. En plus du port du masque en extérieur, la consommation d'alcool dans l'espace public sera interdite à partir de mercredi 28 juillet jusqu'au 31 août 2021.