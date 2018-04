Le covoiturage est-il la bonne solution pour faire face à la grève des cheminots ?

Indirectement, les sites de covoiturage sont les grands gagnants de cette grève. Certains ont enregistré dix fois plus de réservations qu'à l'ordinaire. Leurs nouveaux clients sont pour la plupart des habitués de la SNCF, qui n'ont pas pu prendre leurs trains. Nos journalistes ont tenté l'expérience entre les Ulis, dans l'Essonne et la Tour TF1 à Boulogne-Billancourt. Un trajet de trente kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.