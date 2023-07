Covoiturage : les Français s'y sont mis !

Pour les vacances, cette année 2023, plus question de voyager seule. Sophia Le Men, covoitureuse, rejoint le Havre au départ de Nantes. Elle a fait ses comptes, le covoiturage lui permet de payer tout son trajet. Le carburant et le péage sont compris. Le covoiturage, Grégory Finetin et Anni l'ont aussi adopté pour leur trajet du quotidien. Ils sont collègues de travail. Pour elle, c'est avant tout un geste écologique, et lui, fait de belles économies. Depuis janvier 2023, les nouveaux conducteurs, comme Grégory Finetin touchent une prime gouvernementale de 100 euros, versée directement par les plateformes de covoiturage. La condition est de réaliser dix trajets en trois mois. Et ça ne s'arrête pas là, Adrien Tahon, directeur Europe de BlaBlaCar, explique que plus de 95% des gens qui touchent leurs primes de 100 euros continuent à covoiturer toutes les semaines derrière. Les résultats sont déjà là, en six mois, huit millions de litres de carburant ont été économisés. Cet été 2023, les plateformes attendent plus de trois millions de covoiturages, en forte hausse par rapport à l'an dernier. TF1 | Reportage C. Sellie, K. Gaignoux