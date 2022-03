Covoiturage, livraisons de courses et de colis à domicile... Vos astuces pour rouler moins cher

Avec la flambée du prix du carburant, utiliser sa voiture est presque devenu un luxe. Alors pour faire des économies, Dali, 29 ans, a décidé de faire un détour. Ce matin, elle ne vient pas chercher une amie, mais une passagère. La jeune femme s'est inscrite sur un site de covoiturage il y a quinze jours pour ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail. "Par jour, je fais à peu près 50 km. Donc aller-retour, le carburant me coûte à peu près 140 euros par mois. L'application me permet de rembourser à hauteur de deux tiers cette consommation". Un petit plus pour s'offrir des sorties et des loisirs. Pour gâter ses petits-enfants, Jocelyne, 69 ans, a aussi cherché une solution pour amortir le coût de ses déplacements. Grâce à une application, la retraitée récupère les commandes de ses voisins dans un rayon de 15 km autour de chez elle. Chaque livraison lui rapporte entre 5 et 9 euros. "J'en profite toujours pour faire des courses. Ne pas y aller uniquement pour les livrer". Sébastien, 50 ans, s'est également improvisé livreur. Originaire du Sud-ouest, ce chef d'entreprise traverse tout le pays pour rencontrer ses clients. Pour compenser ses 80 000 km annuels, il remplit son coffre de colis qu'il remettra à des particuliers sur son trajet. "Il n'y a pas de petites économies pour essayer d'alléger au maximum ce surplus de dépenses pour l'essence. Le but du jeu, c'est de ne jamais voyager à vide". Moyennant 30 euros, il récupère un colis à Bonne cet après-midi qu'il livrera à Lyon ce mercredi. De quoi rembourser essence et péages. Depuis le début de l'année, son activité lui a rapporté plus de 200 euros. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin, C. Blampain, J. Chaize, M. Neboth