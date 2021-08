Cow-girls : les reines du rodéo

À Cheyenne, dans le Wyoming se trouve le plus grand festival du rodéo des États-Unis. Le paradis des cow-boys, mais pas seulement. Depuis 2021, les cow-girls sont décidés plus que jamais à se faire une place dans l'arène. C'est le cas de Sawyer qui a fait le voyage jusqu'au Texas. À 19 ans, elle espère être championne, la première de sa famille. Pour qu'enfin, les femmes, éleveuses et fermières reçoivent les honneurs. Avec une telle volonté, Sawyer s'est qualifié pour la finale. Pour cette fameuse nouvelle épreuve féminine, elle doit attraper au lasso un veau lancé à toute allure. Elle le capture en 4,4 secondes, un record. De quoi sortir de piste la tête haute et faire la fierté de son père. La raison pour laquelle les compétiteurs des quatre coins des États-Unis viennent dans ce lieu, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Pour comprendre comment on devient une cow-girl, nous avons suivi Taunya dans son ranch du Colorado. Elle pratique la course de tonneau, son métier. Pour cela, elle investit dans des chevaux et les dresse. La suite dans le reportage ci-dessus.