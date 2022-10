CQFD : sauver l'océan des mégots de cigarettes

Il faut les ramasser avant que l'océan ne les avale. Ce samedi matin, sur la grande plage de Pornichet, pourtant nettoyée chaque jour, vingt bénévoles de l'association "Sea Cleaners" traquent les mégots de cigarettes. Selon les études, un seul mégot pollue 500 litres d'eau et met entre dix et quinze ans à se dégrader. Michel Chamaguine a monté une opération pour collecter un maximum de mégots jusqu'à la fin de l'été et les envoyer au recyclage. Particuliers, élus, commerçants, restaurateurs... Tout le monde peut et doit suivre cette bonne initiative. À Pornichet, Arnaud collecte les mégots auprès des quinze restaurants de la ville et les achemine à Brest. Pendant la période estivale, il récupère jusqu'à 100 000 mégots sur le seul front de mer de Pornichet. Dans l'usine, le filtre est transformé en lame plastique. Pour cette assise de chaise par exemple, 7 500 mégots ont été dépollués, broyés et thermocompressés. Chaque année, MéGO ! transforme ainsi 60 millions de mégots. Plus de 150 communes font appel à l'entreprise. Les demandes sont grandissantes de la part des collectivités qui veulent s'engager. Des petits gestes, certes, mais les bénévoles croient en son impact car des nouvelles têtes intègrent l'association. La ville de Pornichet, elle, n'exclut pas d'interdire de fumer sur la plage et prévoit même de sortir un arrêté municipal à cet effet. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Poupon, T. Leroy