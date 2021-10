Crack à Paris : la colère des habitants d’Aubervilliers et Pantin

Les riverains de Pantin le surnomment le mur de la honte. Une cloison de parpaings érigée il y a une semaine pour empêcher les toxicomanes de squatter sous le périphérique. Des consommateurs de crack ont été déplacés dans ce lieu vendredi dernier par la préfecture de police. Ils ont été évacués d'un parc parisien vers ce square, à quelques dizaines de mètres du mur. Leur présence dérange le voisinage, et certains drogués en ont conscience, comme Théo, 20 ans. Selon lui, c'est horrible de voir des toxicomanes dehors et de voir des familles qui assistent à ce genre de scène. "Mais un toxicomane, c'est quelqu'un qui a des problèmes et qui a besoin d'être entouré" a-t-il ajouté. Pour toute justification, la préfecture affirme que le nouveau campement se situe plus loin des riverains que le précédent. À Aubervilliers et Pantin, les deux communes limitrophes, certains ne cachent pas leur exaspération. Après avoir discuté avec certains jeunes du quartier, Louis, bénévole, est inquiet. Face à ces tensions, la municipalité de Pantin se sent démunie. Selon elle, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités.