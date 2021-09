Crack à Paris : le ras-le-bol des riverains d'un quartier concerné

Le crack, ce mélange très addictif de cocaïne et d'ammoniac, les utilisateurs dissimulent facilement lors de contrôles. Cette drogue de plus en plus accessible, les pouvoirs publics n'arrivent pas à la stopper. Certes, les consommateurs n'ont plus le droit de rentrer dans certains parcs, mais la consommation s'est déportée dans les rues adjacentes. Dans certains quartiers, on retrouve plusieurs écoles dans un rayon de deux cents mètres et les problèmes se multiplient. On retrouve également des toxicomanes à l'entrée des parkings ou dans les cours intérieures. Comme solution, la préfecture préconise une évacuation vers un autre lieu. La mairie de Paris dit non et préfère ouvrir des salles de soins. Beaucoup de fumeurs de crack s'enfoncent dans la précarité. Nos journalistes ont rencontré une femme qui dit consommer tous les jours, au pied d'un immeuble. Elle s'estime laissée pour compte. Depuis le début de l'été, les scènes de consommations et de ventes de crack à ciel ouvert se multiplient dans le quartier et les commerces à mesure que les agressions augmentent.