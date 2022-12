Crack : des écoliers escortés par la police à Paris

Nous sommes dans le nord-est parisien. Pour leur sécurité, parents et enfants de maternelle et de primaire vont en classe sous escorte policière. "Moi, j'ai failli être agressée deux fois déjà sur ce chemin", se souvient une mère d'élève. "Ils rassurent les mamans qui arrivent plus calmement à l'école. Elles sont moins stressées, moins angoissées", confirme une autre. Les riverains ont peur des attroupements de toxicomanes. Dans la vidéo en tête de cet article, ils ont été filmés ce jeudi matin, seulement quelques minutes avant le passage des élèves. Ce chemin de 300 mètres qui longent le périphérique est le plus court pour rejoindre l'école. Sinon, il faut faire un détour de plusieurs minutes. Et il n'y a qu'un bus qui permet aux enfants d'être à l'heure. Le crack existe depuis longtemps dans ce quartier de la capitale. Mais après le démantèlement de ce camp au mois de septembre, les toxicomanes se sont éparpillés. Plusieurs s'y sont retrouvés. Et c'est pour répondre à la demande des parents que la ville a mis en place cette escorte depuis début novembre. Les parents d'élèves souhaitent que les toxicomanes soient déplacés et qu'ils soient pris en charge. La présence policière permet de les éloigner, mais quelques minutes à peine après leur départ, certains reviennent. Ces deux derniers mois, 1 000 personnes, consommateurs ou dealers de crack, ont été interpellés dans la capitale. TF1 | Reportage I. Bornacin, R. Reverdy