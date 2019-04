Crash d'EgyptAir : l'appareil n'aurait pas dû voler ?

C'était il y a presque trois ans. En mai 2016, un avion de la compagnie EgyptAir qui devait relier Paris au Caire s'était abîmé en mer Méditerranée. Les autorités égyptiennes ont toujours privilégié l'attentat terroriste. Une version contredite par le rapport d'experts remis à la justice française ce mercredi 3 avril. On y apprend que l'appareil souffrait de nombreux défauts techniques et qu'il n'aurait jamais dû décoller. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.