Crash de la Yemenia Airways : Bahia Bakari, la seule survivante témoigne

Un sourire pour masquer son émotion. Bahia Bakari le sait, son témoignage est très attendu. Bahia, c'est l'histoire d'une survivante. Sur son lit d'hôpital, il y a treize ans, c'est l'unique rescapée d'un crash aérien au large des Comores. Ce jour-là, elle prend l'avion pour la première fois avec sa mère. Elle se souvient encore de cet instant où tout a basculé. Perdue au milieu de l'océan, l'adolescente s'accroche à un débris de l'appareil et fait preuve d'un courage hors du commun. "La mer était très agitée. Je n'arrivais pas à avancer. À un moment donné, j'ai perdu espoir. Je me convaincs que tout le monde est arrivé aux Comores et que je suis la seule à être tombée de mon avion, y compris ma mère. Et c'est ça qui me faisait tenir", nous a-t-elle confié. Après onze heures de lutte, Bahia est enfin secourue. Dans l'avion qui la rapatrie, elle retrouve son père. Sa mère, elle, n'a pas survécu. Elle nous explique également que ses frères et sœurs avaient encore besoin de sa mère. Et pour eux, s'aurait peut-être été mieux que ce soit cette dernière qu'on retrouve, plutôt qu'elle. Ce sentiment de culpabilité s'est atténué. Bahia est une jeune femme épanouie. Elle reprend l'avion. Elle travaille dans l'immobilier. Du procès, elle attend des réponses sur ce qui s'est passé, pour elle, pour sa mère, mais aussi pour les familles des 152 passagers disparus. T F1 | Reportage A. Guillet, O. Stammbach, S. Deshaies.